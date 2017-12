Kyo : un groupe encré dans la peau

Le groupe Kyo a sorti son 5ème album, Dans La Peau, vendredi 8 décembre !

A cette occasion, Benoît Poher le chanteur, et Florian Dubos, le guitariste ont répondu à quelques unes de nos questions...

Aylin a voulu reparcourir la carrière de ce groupe. Rappelons que Kyo, ce sont trois lettres, 4 membres et quicompte 5 albums. En tout, ce sont deux millions de disques vendus, des salles de concert bondées et 23 ans de carrière déjà si on remonte à leurs toutt débuts. Alors, comment ont-ils fait pour garder la tête sur les épaules avec ces chiffres gargantuesques ?