Justin Timberlake offre un clip splendide pour son titre 'Say Something'

Justin Timberlake publiera le 2 février son nouvel album baptisé Man Of The Woods. Le musicien qui a annoncé vouloir publier d'ici là 4 singles, chacun défendu par un clip différent, réalisé par une autre équipe de production. Après deux premières vidéos engagés, illustrant les morceaux Filthy et Supplies, Timberlake présente ce vendredi le clip illustrant 'Say Something', son duo avec le chanteur country Chris Stapleton.

Un plan-séquence de plus de 6 minutes durant lequel les musiciens interprète le titre en condition "live". Une vidéo à découvrir ci-dessous :