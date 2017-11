Emeli Sandé propose un clip particulier, tourné en seulement 12h

Même pas un an après avoir sorti un nouvel album, Emeli Sandé a signé un retour un peu plus électro avec un EP comprenant 6 morceaux et intitulé Kingdom Coming.

Pour en assurer la promotion, elle a sorti il y a quelques jours un clip de la chanson Starlight, mais en version acoustique ! Autre particularité de ce clip, c’est qu’il a été filmé en seulement 12h, uniquement avec des prises de vue réalisées sur le smartphone. On y découvre une journée type de la chanteuse, ponctuée de concert mais aussi de promenade au bord de l’eau.