Defrosted 2: Gotthard en live, le retour!

C'est un double album live de Gotthard que nous vous proposons cette semaine. Il y a une vingtaine d'années, les rockers suisses avaient sorti un premier album live intiltulé Defrosted. Et en 2018, c'est Defrosted 2 qui nous est proposé! Joëlle a rencontré Nic et Freddy dans un café lausannois. Et l'album débute avec Nic, le chanteur, qui salue le public, et dans toutes les langues nationales s'il vous plaît!