Comme un air de mélancolie sur fond de variété

Boulevard des airs, c'est une formation originaire de Tarbes, dans le Sud Ouest de la France. On les connait principalement grâce à leur album "Bruxelles", sorti en 2015. Mais Boulevard des Airs, c'est avant tout une belle histoire d'amitié qui dure depuis plus de 15 ans entre Sylvain Duthu, les frères Florent et Jean-Noël Dasque et le bassiste Laurent Garnier.

Stéphanie a rencontré Sylvain, le chanteur du groupe. Elle a commencé par lui demander comment tout avait commencé pour eux.