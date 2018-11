Ce soir on sort avec Patriiiiiiiick

Dans les années 80 il attendait Lola, quelques années plus tard il fixait rendez-vous à ses amis Place des grands hommes, il a fait danser Les amants de St-Jean, Entre deux nous a convié au Café des Délices et reprit le temps d'un album les plus beaux titres de Barbara...Il, c'est Patrick Bruel. A l'occasion en début de mois de la sortie de son nouvel opus "Ce soir on sort", Sandra s'est entretenue avec lui et comme pour ce nouvel album Bruel s'est entouré d'artistes du moment, elle lui a demandé si c'est sa façon à lui de se renouveler...