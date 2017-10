Carrousel en Filigrane

Filigrane est le nouvel album de Carrousel. Un album aux sonorités tantôt douces, tantôt pétillantes mais toujours dynamiques. Un album composé de 12 pistes qui vous permettront le temps d’un instant de vous évader et de partir pour un voyage imprévu et insolite.. On prend notre envol en compagnie de Sophie et Léonard qui, trois ans après la sortie de l’Euphorie, nous parle de leur nouvel opus Filigrane….