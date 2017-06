Shakira est la star internationale par excellence. Voilà bientôt 25 ans que la Colombienne enchaine les tubes et vend ses albums par millions aux quatre coins du globe. Considérée comme l’une des femmes les plus influentes de la planète par le magazine Forbes, la chanteuse a publié fin mai son 11e album studio, baptisé El Dorado, l’occasion pour nous de revenir dans le temps et de revivre sa folle carrière.