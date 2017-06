Présenté comme l’un des artistes les plus captivants de la scène indie folk actuel, Kevin Morby connaît un début de carrière tonitruant. Après des débuts avec Woods et The Babies, l’Américain s’émancipe aujourd’hui en solo dans un tourbillon de productivité.

Le jeune musicien de 29 ans a publié pas moins de 4 albums ces 5 dernières années, tous tour à tour, acclamé par la critique.