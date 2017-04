Back Dans Les Bacs: Gaëtan Roussel

Un grain de voix inimitable et un phrasé bien à lui, on revient cette semaine sur la carrière de Gaëtan Roussel. Le Français a connu le succès tant avec Louise Attaque qu’en solo. Il a également prouvé ses talents de parolier et de producteur aux côtés d’Alain Bashung, Vanessa Paradis, Deportivo ou Louane.

Le chanteur est de retour ce printemps avec un nouveau projet baptisé Lady Sir, fruit de sa rencontre avec l’actrice et réalisatrice Rachida Brakni. L’occasion pour nous de nous replonger dans sa discographie.