On a une nouvelle fois quelque peu cassé les codes habituels de Back Dans Les Bacs cette semaine, puisque plus qu’un groupe, on s’est penché sur le travail d’un homme, Damon Albarn.

En 25 ans, l’Anglais semble avoir mené deux voire trois carrières distinctes. Leader et chanteur d’un groupe de rock adulé dans les années 90 avec Blur, alchimiste du son dans les années 2000 avec Gorillaz, et prenant le temps en parallèle de s’offrir quelques parenthèses solos...