Vies et drames en cuisine

Robert Sandoz signe la mise en scène de la pièce "Le Dragon d'Or" de Roland Schimmelpfennig. L'histoire d'immigrés qui travaillent dans la cuisine d'un restaurant asiatique. Dans cette pièce, les éléments qui pourraient être anecdotique prennent un tournure dramatique. La cuisine devient alors un certain reflet de notre société, et fascine notre invité Robert Sandoz. La vie avec son éventail de saveurs, et quelques bananes et framboises s'invitent à la Table des gourmands.