Vers une psychiatrie sans contrainte !

La Coordination Romande des Associations d’Action pour la Santé Psychique (CORAASP) organise des Ateliers Citoyens Romands ouverts à tous, professionnels ou non, en vue du congrès du Groupe d’Accueil et d’Action Psychiatrique (GRAAP) qui aura lieu les 8 et 9 mai à Lausanne. Bien fixer la limite entre les soins et la liberté de la personne est une question qui fait débat depuis de nombreuses années. Florence Nater est dirctrice de la CORAASP, elle s'exprime au micro de Format A3