Une vie derrière le bancomat...

Nous avons été accueillis à la succursale UBS de Neuchâtel, par Mirko Mandola, directeur adjoint de la succursale, et Jean-Raphaël Fontannaz responsable de la communication pour la Suisse romande. Equipés de clés et de badges électroniques, ils nous ont permis de découvrir les pièces cachées de la banque… celles que l’on ne voit pas derrière les guichets et les distributeurs automatiques de billets…