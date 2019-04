Une semaine en centre de rééducation

Rencontres cette semaine avec les thérapeutes et médecins qui travaillent dans ce lieu unique dans l’arc jurassien. Nous allons suivre Khelaf Kerkour, coordinateur pour le centre de rééducation, Isabelle Millemann, neuropsychologue et Fabrice Nuttin, physiothérapeute-chef… Le centre existe depuis une dizaine d’années, piscine, fitness, salles de thérapie et chambres de patients sur 5 étages…