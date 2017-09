Une ouverture sur le monde...

En Quête d'Ailleurs est une association qui favorise un échange entre un ou une journaliste d'ici et d'ailleurs. Le but est un regard croisé sur un même sujet, mais avec une distance en kilomètres, dans la culture et peut-être même un autre moyen d'aborder ce métier. Audrey Fasnacht a vécu cette expérience riche, avec Yves Tendeng, journaliste à "Sud FM" radio nationale privée au nord du Sénégal.