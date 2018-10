Une étonnante acoustique au Noirmont

Un concert d’ouverture a été donné jeudi soir avec l’orchestre de Musique des Lumières sous la direction de Facundo Agudin. Le programme était composé de plusieurs musiques différentes : baroque, classique et musique contemporaine. Le plus important dans ce lieu, c’est l'acoustique, l’une des plus belles de la région et qui devrait faire connaître l'ancienne église du Noirmont au-delà de notre région.