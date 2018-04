La peur de la démence, de la perte d'autonomie, l'aide au suicide, mais aussi l'amour y compris chez les seniors, ce sont les thèmes que le cinéaste Rolf Lyssy, 82 ans, aborde dans son nouveau film, la comédie "Une dernière touche".

Gertrud va sur ses 90 ans. Elle est vit seule dans sa maison, très entourée par sa fille, sa petite-fille, son arrière-petite-fille. Gertrud tient à son autonomie, et a l’angoisse de perdre la tête et de finir ses jours dans un home, comme sa copine Dora qui ne la reconnaît même plus. Du coup, pour Gertrud, c’est décidé, elle choisira elle-même le moment du grand départ grâce au suicide assisté. On écoute Rolf Lyssy: