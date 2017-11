Le sport est un langage universel qui permet d’aborder des sujets aussi divers que la santé, l’estime de soi, légalité entre les sexes ou la solidarité.

C’est donc le sport que l’association « Un seul but » a choisi pour agir dans les régions du Sud Kivu, en République démocratique du Congo et au Burundi. Véronique Oberli est la présidente de cette ONG et elle est l'invitée de Format A3: