Un grand cœur sous les moteurs de Harley…

Le groupe de passionnés de ces motos mythiques existe depuis 2016 et le but est non seulement de se retrouver régulièrement et faire des sorties, le but est aussi de soutenir des causes et des personnes dans le besoin ou le désarroi…

Liberté, amitié, convivialité sont les mots qui unissent les membres du Chapter Jura Harley Davidson. Nous vous proposons ce matin une rencontre avec le vice-président Ueli Scheidegger dit « Wills » et le président Gérard Douttaz dit « Doug »