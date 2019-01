Tout pour éviter de passer à l'acte !

L’association DisNo existe depuis 1995 et est active pour toute la Suisse romande. Son but est d’éviter le passage à l’acte et de mettre en lien une personne qui a des pulsions avec des professionnels qui pourront aider. Le tout dans l’anonymat et sans jugement. Lisa Ancona est la co-directrice de l’association DisNo. Elle nous parle du travail important effectué depuis quelques années.