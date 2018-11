Tiziana, Zoua, et quelques gourmandises...

À la fois suisse et italienne, Tiziana Giamarino est née et a grandi à Porrentruy. En 2009, elle quitte l’Europe pour s’installer aux États-Unis. En 2014, elle obtient un diplôme en psychologie de l'Université de Californie à Santa Barbara (UCSB). Au cours de ses années d’études à UCSB, elle a également suivi de nombreux cours d’écriture de scénarios, ce qui lui a permis de renouer avec sa longue passion pour l’écriture. Son premier court métrage, "Elisa", est produit en 2015 et a été projeté au LA Shorts Festival. Une belle carrière et quelques gourmandises à partager ici.