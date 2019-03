Sur le toit du monde

On se lance à l’assaut des sommets himalayens avec Sophie Lavaud, Madame 64 000, un surnom en rapport avec les huit sommets de 8000 mètres et plus qu’elle a déjà gravis. Elle témoigne de son expérience d’himalayiste dans un livre qui vient de sortir aux Editions Favre "Une femme, sept sommets, dix secrets".

Et juste avant un nouveau départ pour la chaîne himalayenne, Sophie Lavaud est l'invitée de Format A3: