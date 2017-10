Spiritualité et psychiatrie

Les intervenants seront le professeur Jacques Besson, psychiatre et spécialiste en addiction, professeur à l’Université de Lausanne et chef du Service de psychiatrie au CHUV à Lausanne, et Jean-Charles Mouttet, diacre de Jura Pastoral, accompagnant spirituel en psychiatrie et responsable du Rencar, lieu d’accueil itinérant. La soirée est organisée par A3 Jura (Association de familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique).