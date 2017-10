Spectacle sur la maladie de Charcot

La Compagnie neurone moteur basée à Bienne tourne le spectacle « Le temps qu’il nous reste » depuis quelque temps. La maladie de Charcot est une maladie neurologique à évolution rapide presque toujours mortelle et qui attaque directement les cellules nerveuses (neurones) responsables du contrôle des muscles volontaires. Le spectacle se joue à deux comédiens et un musicien, Fanny Krähenbühl, Sébastien Olivier et Sidoine Leroy. Rencontre avec Sidoine qui nous parle du titre : "Le temps qu’il nous reste"