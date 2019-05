Six ans à vélo autour du monde, c’est le rêve réalisé par Pascal Bärstchi.

Parti de Suisse en 2012, il est revenu six ans plus tard, avec plus de 100 000 km dans les pattes. Il nous raconte son aventure dans un livre publié aux Editions Favre.

Et avant la séance de dédicaces prévue le samedi 18 mai, de 15h à 16h30 chez Payot à Neuchâtel, Pascal Bärtschi est l'invité de Format A3: