Le spectacle "Segundos" sera joué en français mercredi 13 mars et jeudi 14 mars. Et la version alémanique sera à voir vendredi 15 mars et samedi 16 mars. Toutes les représentations ont lieu à 20h au Nebia Poche à Bienne. Et nous avons demandé à Carlos Henriquez dans quelle langue le spectacle a-t-il été écrit: