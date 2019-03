Richesses minières vs droits humains, un combat inégal

En République Démocratique du Congo, le sous-sol regorge de richesses: cobalt, or, uranium, zinc…Des minerais expoités par de grandes multinationales occidentales. Mais ces richesses ne profitent en rien aux populations locales. Au contraire, ces populations subissent la pollution due à l’extraction minière.

Avocate, religieuse et militante, Sœur Nathalie Kangaji se bat sur place, et chez nous également. De passage en Suisse, à l’invitation de la Campagne œcuménique 2019 de Pain pour le prochain, Action de Carême et Être Partenaires, Soeur Nathalie nous a rejoint dans Format A3: