Rêve de danse pour une jeune jurassienne

L’Opéra de Paris fait rêver beaucoup de jeunes danseuses et elles sont quelques-unes chaque année à pouvoir suivre un stage dans ce lieu prestigieux de la danse… La jurassienne Lucia Andres fait partie de ces privilégiées, après une audition elle a donc eu la chance de faire une semaine intensive lors d’un stage qui accueille plus de 200 jeunes danseurs et danseuses venant du monde entier…