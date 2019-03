C'est une grande nouvelle, un deuxième patient atteint du Sida est en rémission depuis près de 18 mois.

Plus de 7 ans après le premier cas de rémission, c'est une belle victoire et un peu plus d'espoir dans les recherches sur le VIH.

Pour parler de ce virus et comprendre ces deux cas de rémission du VIH nous avons invité Charles Béguelin médecin adjoint en médecine interne et spécialiste en maladie infectieuse au Centre Hospitalier Bienne ainsi qu'à l'Hôpital de l'Île à Berne :