Le thème du Café-Philo proposé aujourd’hui à 18h30 au Salon du Bleu-Café à Neuchâtel est : Relations et Paradoxes entre émotions et fictions; de la littérature traditionnelle aux jeux vidéo… Nous recevons ce matin Jamaëlle Corrado et Sylvain Bovard de l’association PHINK (l’association des étudiant-e-s en philosophie de l’université de Neuchâtel)