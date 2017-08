Quand le comportement alimentaire déraille...

Anorexie, boulimie...Format A3 s'intéresse aux troubles du comportement alimentaire. Jusqu'à présent, si vous étiez touchés par ces troubles, il fallait se déplacer dans le canton de Vaud pour obtenir l'aide d'une association.

Pour pallier à ce manque, l'association Anorexie-Boulimie Neuchâtel/Jura vient d'être créée. Son président, Rudi Teuscher, est l'invité de Format A3.

Dans la catégorie des troubles alimentaires, on parle souvent de boulimie et d'anorexie, mais y a-t-il d'autres troubles du comportement alimentaires? On écoute Rudi Teuscher: