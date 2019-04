Quand l'art rencontre la science...

Le Musée régional du Val-de-Travers met le cap sur le nord avec ses deux expositions temporaires présentées dans le cadre du Printemps culturel du canton de Neuchâtel.

La première exposition est consacrée aux Skolts, des nomades de Laponie. La deuxième s’intitule « Le Grand Nord, une rencontre entre art et science ». Elle est issue de la collaboration entre Célia Sapart et Daniel Rohrbasser. Célia Sapart est originaire du Val-de-Travers et travaille à Bruxelles où elle est climatologue et glaciologue. Daniel Rohrbasser est artiste et explorateur. Ils nous expliquent d’où vient leur passion pour le Grand Nord: