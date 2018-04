Puissance américaine en musique !

Interprété par 90 musiciens de l’orchestre symphonique Bienne/Soleure et de l’Orchestre de Musique des Lumières, ce programme exigent a été dirigé par Facundo Agudin. Le programme était constitué de pièces de George Gershwin et Leonard Bernstein pour la partie nord de l’Amérique. Côté latino, un concerto pour piano d’Alberto Ginastera et une création mondiale de Pablo Ortiz.