D’ici cinq ans, il y aura plus de morts de vivants sur facebook ! Aujourd’hui, notre vie, et notre mort aussi donc, passent par le numérique et les réseaux sociaux.

Se préparer à la mort, ça implique désormais aussi de se préoccuper de tout ce qui est en ligne. Et un peu partout, des sites vous proposent leur aide dans ce domaine.

En Suisse, la plateforme tooyoo.ch a été lancée par Ralph Rimet, qui est l'invité de Format A3: