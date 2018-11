Pour le droit à l'enfance

En Suisse, de nombreux enfants sont maltraités, abusés, victimes ou témoins de violence.

Et ce sont ces enfants-là qui seront soutenus, aidés par l’action Cœur à Cœur 2018, dont la marraine est Timéa Bacsinszky. Et cette année, RJB, RTN et RFJ se mobilisent également pour Coeur à Coeur.

Pour en savoir plus, Format A3 reçoit Jean-Luc Lehmann, chef de projet à la RTS pour Cœur à Cœur: