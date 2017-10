Pour faire son chemin après une séparation.

Faire son deuil n’est pas une petite affaire… il y a la tristesse, le malheur qui se voit… mais il y a aussi tout ce que l’on cache parfois par pudeur, et parce que l’on ose pas et que l’on ne veut pas que le deuil se remarque sur nous… Le deuil est une séparation, et faire un travail de deuil devient donc une nécessité pour se remettre en marche et pour retrouver sa vie petit à petit.