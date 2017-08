Pommes en 2017... année particulière !

La pomme est non seulement le fruit le plus cultivé en Suisse mais aussi le seul fruit de disponible tout au long de l’année! Chaque Suisse consomme en moyenne 30 kg de pommes par année : La pomme est donc incontestablement le numéro un des fruits du pays. La Gala est la préférée avec plus de 30 000 tonnes consommées chaque année…