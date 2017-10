Pierre Aucaigne : Entre Knock et Bourvil

C’est une nouvelle adaptation libre de cette pièce de théâtre de Jules Romain qui est portée à l’écran. Knock, joué par Omar Sy, est un médecin, ex-filou repenti qui arrive dans le village de St Maurice et qui a ses méthode très personnelles et discutables pour s’attribuer une nouvelle clientèle… Pierre Aucaigne joue le rôle de Michalon, l’adjoint au Maire du village. Pour lui c’est une belle année puisque il est à l’affiche de deux films, "Chouquette" avec Michèle Laroque et "Knock" avec Omar Sy, Rufus et Yves Pignot…