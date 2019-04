Parents au bord de la crise de nerfs

Ffonder une famille, devenir parent, ca devrait être source de bonheur. Mais le métier de parent ne s’apprend pas, et il peut amener surmenage et épuisement.

On parle dans ce cas de burn out parental. Quels en sont les symptômes, quelles sont les ressources que l’on peut mobiliser, comment s’en sortir ? Ce sont les questions que nous abordons avec Sandra Bon, psychologue et psychothérapeute qui anime des ateliers de prévention du burn out parental: