Mission Florimont : Une pièce à l'humour décalé...

Pierre Aucaigne, Jacques Vassy, Vincent Kohler et Antony Mettler, sans oublier la belle Maud Laederman emmènent le public dans cette farce, que les auteurs Sébastien Azzopardi et Sacha Danino situent en 1534. On ouvre le rideau et c’est Maud Laederman qui plante le décor dans un chant moyenâgeux…