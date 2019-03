Mieux connaître les soins palliatifs

Les soins palliatifs sont assez méconnus de la population, et pour cause, ils sont en lien avec la mort, et de toute évidence, on fait tout pour l’éloigner et y penser le moins possible. La fondation jurassienne pour les soins palliatifs organise une soirée d’information et de rencontre jeudi de 19h00 à 20h30, à Alle. La doctoresse Fabienne Riat, responsable de l’Unité des soins palliatifs de l’Hôpital du Jura, à Porrentruy, interviendra au cours de la soirée.