Mieux connaître l'hémophilie

Le 17 avril 1926 naissait Frank Schnabel, un Québécois, fondateur de la Fédération mondiale de l’hémophilie. Et cette journée est devenue la journée mondiale de l’hémophilie. Le but : sensibiliser le grand public aux réalités de cette maladie peu connue, et agir pour une meilleure intégration des patients atteints d’hémophilie.

Format A3 reçoit Stéphanie Trisconi, une maman particulièrement touchée par le sujet: