Rencontre avec Anne Fontaine dans Format A3!

La réalisatrice française présente « Marvin ou la belle éducation », un film qui raconte la trajectoire de Marvin Bijou qui deviendra Martin Clément.

Marvin a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent». Envers et contre tout, il s'est quand même trouvé des alliés. D'abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l'encouragera à raconter sur scène toute son histoire.

Avec Anne Fontaine, nous avons commencé par parler du casting et du choix des deux comédiens qui incarnent Marvin, Marvin enfant et Marvin adulte, deux comédiens qui devaient se ressembler :