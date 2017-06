La Fédération suisse Lire et Ecrire met en place un service de conseil par téléphone pour les personnes qui souhaitent améliorer leurs compétences de base dans les domaines de l'écriture, la lecture, le calcul et l'utilisation des ordinateurs et des tablettes.

Rencontre avec Brigitte Pythoud, directrice romande de l'association et Virginie Rochat directrice de la section Neuchâtel et Jura :