Les violences domestiques

Ce matin on parlait de violences domestiques dans Format A3 avec Myriame Zufferey, directrice de l'institution Solidarité femmes Bienne et région et membre du comité de la fédération des maisons d'accueil Solidarité femmes de la Suisse et du Liechtenstein et Mélanie Meier, psychologue et intervenante LAVI au centre de consultation ambulatoire de Solidarité femmes Bienne et région.

Avec elles on s'est intéressé à savoir ce qu'est la violence domestique et quels sont les moyens mis en place pour la contrer et surtout venir en aide aux victimes, rencontre :