Les valeurs de la sueur !

« Suons ! » est un spectacle qui rappele que l’on court après le temps et les nombreuses tâches à accomplir pour rendre son métier viable. Un spectacle de danse à découvrir dès le mercredi 5 juin à Delémont et dans tout l'arc jurassien. Eve Chariatte porte le projet avec les danseurs et danseuse Laura Kirshenbaum, Dimitrios Mytilinaios et Blandine Pinon. Un spectacle qui met en valeur la sueur, dont les gouttes serons récoltées dans un petit récipiant !