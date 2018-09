Les rencontres de l'emploi

Depuis bientôt 5 ans, les personnes en recherches d’emploi peuvent participer aux Cafés de l’emploi, un endroit chaleureux où échanger, renforcer son réseau et partager ses forces et ses doutes.

Ces cafés prennent une nouvelle envergure et se déclinent désormais en rencontres de l’emploi, avec des propositions différentes selon les besoins et les envies. Des rencontres animées par Florence Hügi et Anna Benjamin, qui sont toutes deux les invitées de Format A3: