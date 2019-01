Les monnaies racontent !

Les monnaies constituent un précieux outil d’étude historique et de datation. Grâce à leur découvertes on peut suivre l’histoire. Beaucoup de ces découverts sont faites en France voisine, dans le département du Doubs et à Besançon. Marion Bouziane nous parle de l’origine de la monnaie, située vers 650 avant J.C. en Asie mineure, à la hauteur de l’actuelle Turquie…