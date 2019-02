Les habits des ados...

Géraldine Berbier-Loviat est conseillère en image et coiffeuse. Son métier n'est pas uniquement de soigner l'image et l'apparence... Le dialogue et le contact permettent de bien connaître la personne, et donc de mieux adapter ce que la personne dévoile à l'intérieur. Elle s'est intéressée pour nous à la mode chez les jeunes.